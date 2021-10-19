Во вторник, 19 октября, не смотря на солнечное утро синоптики прогнозируют осадки в виде дождя.
Небольшой дождь обещают во второй половине дня.
Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в Одессе ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться.
Днем местами пройдет небольшой дождь.
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Температура воздуха днем составит +12…+14 градусов, а к ночи опустится до +5…+7 градусов.
Ветер ожидается северо-западный, 7-12 метров в секунду.
Ну а пока на улице нет дождя, можно воспользоваться возможностью и сделать яркие фотографии с разноцветной листвой. Ведь сейчас природа преобразилась и окрасила деревья в ярко-желтый и оранжевый цвета.
Ранее синоптики прогнозировали, что в связи с действием антициклона с 17 по 20 октября ожидают солнечную погоду, без осадков и довольно теплую, как для октября.
Напомним, что холодная осень ворвалась в Одессу: синоптики сообщили, когда ждать пик похолодания
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