Во вторник, 19 октября, не смотря на солнечное утро синоптики прогнозируют осадки в виде дождя.

Небольшой дождь обещают во второй половине дня.

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в Одессе ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться.

Днем местами пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха днем составит +12…+14 градусов, а к ночи опустится до +5…+7 градусов.

Ветер ожидается северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Ну а пока на улице нет дождя, можно воспользоваться возможностью и сделать яркие фотографии с разноцветной листвой. Ведь сейчас природа преобразилась и окрасила деревья в ярко-желтый и оранжевый цвета.

Ранее синоптики прогнозировали, что в связи с действием антициклона с 17 по 20 октября ожидают солнечную погоду, без осадков и довольно теплую, как для октября.

Напомним, что холодная осень ворвалась в Одессу: синоптики сообщили, когда ждать пик похолодания