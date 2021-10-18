Під час нової хвилі епідемії в Одесі масово хворіють діти і молоді люди.

При цьому в лікарні є маленькі пацієнти, які лежать під киснем. Тривожну інформацію повідомила місцева волонтерка Катерина Ножевнікова, передає Politeka.net.

За її словами, в Одесі серед пацієнтів з COVID-19 – багато дітей.

"У ковидному відділенні дитячому вже 70 пацієнтів. Є навіть діти на кисні", - повідомила вона.

Ножевнікова каже, що серед хворих багато людей молодого і середнього віку.

«У нас вже є пацієнти 20 років і багато з'явилося 30-40", – зазначила вона.

Через брак вільних місць у міських лікарнях, хворих одеситів доводиться вести в медустанови області: Овідіополя, Біляївки, Чорноморська.

"Лікарі просто" ляжуть " скоро. ... Насилу за ранок госпіталізовано трьох пацієнтів з критичною ситуацією вже. Їх просто б не довезли в область", - розповіла Ножевнікова.

Раніше ми писали, штам "Дельта" масово косить дітей, тому одеситів попередили про швидку вакцинацію підлітків.

Міністерство охорони здоров'я України планує розпочати вакцинацію від коронавірусної інфекції дітей і вже займається документами.

Прищеплювати збираються дітей у віці 12-14 років за показаннями.

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