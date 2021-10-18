Во время новой волны эпидемии в Одессе массово болеют дети и молодые люди.

При этом в больнице есть маленькие пациенты, которые лежат под кислородом. Тревожную информацию сообщила местная волонтерша Екатерина Ножевникова, передает Politeka.net.

По ее словам, в Одессе среди пациентов с COVID-19 – много детей.

"В ковидном отделении детском уже 70 пациентов. Есть даже дети на кислороде», - сообщила она.

Ножевникова говорит, что среди заболевших много людей молодого и среднего возраста.

«У нас уже есть пациенты 20 лет и много появилось 30-40", – отметила она.

Из-за нехватки свободных мест в городских больницах, больных одесситов приходится вести в медучреждения области: Овидиополя, Беляевки, Черноморска.

"Врачи просто "лягут" скоро. …С трудом за утро госпитализированы три пациента с критической ситуацией уже. Их просто бы не довезли в область», - рассказала Ножевникова.

Ранее мы писали, штамм "Дельта" массово косит детей, поэтому одесситов предупредили о скорой вакцинации подростков.

Министерство здравоохранения Украины планирует начать вакцинацию от коронавирусной инфекции детей и уже занимается документами.

Прививать собираются детей в возрасте 12-14 лет по показаниям.

Напомним, что каникулы в одесских школах могут продлить на месяц: заявление МОЗ

Как сообщала Politeka, в школах Одессы каникулы могут перенести: что известно на данный момент

Также Politeka писала, дистанционка в школах вызвала негодование: "Для чего заставили вакцинироваться?