Во время новой волны эпидемии в Одессе массово болеют дети и молодые люди.
При этом в больнице есть маленькие пациенты, которые лежат под кислородом. Тревожную информацию сообщила местная волонтерша Екатерина Ножевникова, передает Politeka.net.
По ее словам, в Одессе среди пациентов с COVID-19 – много детей.
"В ковидном отделении детском уже 70 пациентов. Есть даже дети на кислороде», - сообщила она.
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Ножевникова говорит, что среди заболевших много людей молодого и среднего возраста.
«У нас уже есть пациенты 20 лет и много появилось 30-40", – отметила она.
Из-за нехватки свободных мест в городских больницах, больных одесситов приходится вести в медучреждения области: Овидиополя, Беляевки, Черноморска.
"Врачи просто "лягут" скоро. …С трудом за утро госпитализированы три пациента с критической ситуацией уже. Их просто бы не довезли в область», - рассказала Ножевникова.
Ранее мы писали, штамм "Дельта" массово косит детей, поэтому одесситов предупредили о скорой вакцинации подростков.
Министерство здравоохранения Украины планирует начать вакцинацию от коронавирусной инфекции детей и уже занимается документами.
Прививать собираются детей в возрасте 12-14 лет по показаниям.
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