Чоловік з незрозумілих причин ліг під пасажирський потяг Одеса-Ковель

Трагедія сталася в понеділок, 18 жовтня, близько 10:00 на станції Одеса-Застава-1. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Машиніст поїзда, що прибуває в Одесу з Ковеля, помітив на рейках чоловіка і почав екстрено гальмувати, незважаючи на його дії склад не вдалося зупинити миттєво і поїзд такі наїхав на нього.

Нещасний від отриманих травм загинув на місці.

Особа його досі не встановлена. Обставини події та причини смерті з'ясовуються правоохоронцями.

"Весь склад довго стояв перш, ніж продовжити маршрут, а людям довелося вийти і добиратися самим. Автомобілістам теж не пощастило-через подію закрили Дальницький переїзд", - йдеться в повідомленні.

Відео можна переглянути тут .

Раніше ми повідомляли, що ввечері на станції Одеса-Сортувальна, що в районі Лузанівки, чоловік переходив рейки в невстановленому для цього місці.

Машиніст здійснив екстрене гальмування, але уникнути наїзду поїзда не зміг. Потерпілий загинув від травм ще до приїзду медиків швидкої допомоги. Його особа вже встановлена, це місцевий житель, йому було 67 років.

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