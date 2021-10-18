Мужчина по непонятным причинам лег под пассажирский поезд Одесса-Ковель
Трагедия произошла в понедельник, 18 октября, около 10:00 на станции Одеса-Застава-1. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Машинист поезда, прибывающего в Одессу из Ковеля, заметил на рельсах мужчину и начал экстренно тормозить, несмотря на его действия состав не удалось остановить мгновенно и поезд такие наехал на него.
Несчастный от полученных травм погиб на месте.
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Личность его до сих пор не установлена. Обстоятельства происшествия и причины смерти выясняются правоохранителями.
«Весь состав долго стоял прежде, чем продолжить маршрут, а людям пришлось выйти и добираться самим. Автомобилистам тоже не повезло - из-за происшествия закрыли Дальницкий переезд», - говорится в сообщении.
Видео можно просмотеть
Ранее мы сообщали, что вечером на станции Одесса-Сортировочная, что в районе Лузановки, мужчина переходил рельсы в неустановленном для этого месте.
Машинист совершил экстренное торможение, но избежать наезда поезда не смог. Пострадавший погиб от травм еще до приезда медиков скорой помощи. Его личность уже установлена, это местный житель, ему было 67 лет.
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