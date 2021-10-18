В Одесі повідомили, за яких умов всім учням дозволять повернутися за парти.
З 18 жовтня в «червону» зону карантину через коронавірус перейшла Одеська область. У зв'язку з цим учнів вирішили перевести на дистанційне навчання, щоб запобігти передачі інфекції, пише
У Департаменті освіти повідомили, що захід вимушений, але вже з 1 листопада у них в планах повернути очне навчання в школах.
Однак поставлено умову: вакциновані повинні бути 100% педагогів.
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"Проте, навіть при неповній вакцинації педагогів, дане обмеження не поширюється на 1-4 класи, які зможуть займатися очно. У разі, якщо не весь персонал пройде вакцинацію, то школа залишиться на дистанційному навчанні для 5-11 класів», – пояснила глава департаменту освіти Олена Буйневич.
Станом на ранок, 18 жовтня, в Одеській області зафіксували ще 1 367 нових випадки зараження Сovid-19.
Одеські чиновники стверджують, що смертність зараз вище, ніж навесні або минулої осені. За даними віце-мера Одеси Світлани Бедреги, За останній тиждень тільки безпосередньо від COVID - 19 померли 100 одеситів, що відповідає піковим показникам квітня.
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