В Одесі повідомили, за яких умов всім учням дозволять повернутися за парти.

З 18 жовтня в «червону» зону карантину через коронавірус перейшла Одеська область. У зв'язку з цим учнів вирішили перевести на дистанційне навчання, щоб запобігти передачі інфекції, пише odessa.online

У Департаменті освіти повідомили, що захід вимушений, але вже з 1 листопада у них в планах повернути очне навчання в школах.

Однак поставлено умову: вакциновані повинні бути 100% педагогів.

"Проте, навіть при неповній вакцинації педагогів, дане обмеження не поширюється на 1-4 класи, які зможуть займатися очно. У разі, якщо не весь персонал пройде вакцинацію, то школа залишиться на дистанційному навчанні для 5-11 класів», – пояснила глава департаменту освіти Олена Буйневич.

Станом на ранок, 18 жовтня, в Одеській області зафіксували ще 1 367 нових випадки зараження Сovid-19.

Одеські чиновники стверджують, що смертність зараз вище, ніж навесні або минулої осені. За даними віце-мера Одеси Світлани Бедреги, За останній тиждень тільки безпосередньо від COVID - 19 померли 100 одеситів, що відповідає піковим показникам квітня.

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