В Одесі пенсіонерка випала з трамвая під час руху, те що зробили водій вагона та інші пасажии, вражає своєю цинічністю.

Подія трапилася на вихідних на зупинці Молода гвардія.

Очевидці зафіксували все на камеру і оприлюднили в мережі, повідомляє Telegram-канал "Одеса INFO", передає Politeka.net .

Літня жінка випала з вагона, коли намагалася зайти в транспорт через задні двері. У цей момент водій рушила з місця, не переконавшись, що всі пасажири знаходяться в салоні транспорту.

Жінка отримала травми, і очевидці викликали їй швидку допомогу, яка приїхала швидко і приступила до обстеження постраждалої.

У той же час водій трамвая спробувала втекти з місця події, щоб не відповідати за скоєне.

Як стверджують очевидці на відео, спочатку вона намагалася дати грошей постраждалій, щоб залагодити справу, а потім вирішила виїхати.

Інші пенсіонерки, які перебували в трамваї, також почали виступати за те, щоб вагон продовжив рух, вони відмовилися виходити з транспорту.

"Хто вона така, щоб ми через неї не могли виїхати", -говорили вони.

Але один жалісливий чоловік завадив цьому. Він став рейки, а коли транспорт рушив з місця, то застрибнув на зчеплення і закрив лобове скло.

В "Одесміськелектротранс " інформацію про інцидент підтвердили і пообіцяли все з'ясувати. Жінку-водія на час відсторонили від роботи.

Нагадаємо, що нове подорожчання проїзду очікується в Одесі з 1 листопада: скільки тепер доведеться викласти за поїздку

Як повідомляла Politeka, одеситів не випустять з регіону, встановлені жорсткі обмеження: "це вимушений крок"

Також Politeka писала, життя одеситки обірвалося на трамвайних коліях, кадри трагедії: "вийшла з-за стовпа"