В Одесі пенсіонерка випала з трамвая під час руху, те що зробили водій вагона та інші пасажии, вражає своєю цинічністю.
Подія трапилася на вихідних на зупинці Молода гвардія.
Очевидці зафіксували все на камеру і оприлюднили в мережі,
Літня жінка випала з вагона, коли намагалася зайти в транспорт через задні двері. У цей момент водій рушила з місця, не переконавшись, що всі пасажири знаходяться в салоні транспорту.
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Жінка отримала травми, і очевидці викликали їй швидку допомогу, яка приїхала швидко і приступила до обстеження постраждалої.
У той же час водій трамвая спробувала втекти з місця події, щоб не відповідати за скоєне.
Як стверджують очевидці на відео, спочатку вона намагалася дати грошей постраждалій, щоб залагодити справу, а потім вирішила виїхати.
Інші пенсіонерки, які перебували в трамваї, також почали виступати за те, щоб вагон продовжив рух, вони відмовилися виходити з транспорту.
"Хто вона така, щоб ми через неї не могли виїхати", -говорили вони.
Але один жалісливий чоловік завадив цьому. Він став рейки, а коли транспорт рушив з місця, то застрибнув на зчеплення і закрив лобове скло.
В "Одесміськелектротранс " інформацію про інцидент підтвердили і пообіцяли все з'ясувати. Жінку-водія на час відсторонили від роботи.
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