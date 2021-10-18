В Одессе пенсионерка выпала из трамвая во время движения, то что сделали водитель вагона и другие пассажиы, поражает своей циничностью.

Происшествие случилось на выходных на остановке Молодая гвардия.

Очевидцы зафиксировали всё на камеру и обнародовали в сети, сообщает Telegram-канал "Одесса INFO", передает Politeka.net .

Пожилая женщина выпала из вагона, когда пыталась зайти в транспорт через заднюю дверь. В этот момент водитель тронулась с места, не убедившись, что все пассажиры находятся в салоне транспорта.

Женщина получила травмы, и очевидцы вызвали ей скорую помощь, которая приехала быстро и приступила к обследованию пострадавшей.

В тоже время водитель трамвая попыталась скрыться с места происшествия, чтобы не отвечать за содеянное.

Как утверждают очевидцы на видео, сначала она пыталась дать денег пострадавшей, чтобы уладить дело, а потом решила уехать.

Другие пенсионерки, которые находились в трамвае, также начали выступать за то, чтобы вагон продолжил движение, они отказались выходить из транспорта.

"Кто она такая, чтобы мы из-за нее не могли уехать", – говорили они.

Но один сердобольный мужчина помешал этому. Он стал рельсы, а когда транспорт тронулся с места, то запрыгнул на сцепление и закрыл лобовое стекло.

В "Одесгорэлектротранс" информацию об инциденте подтвердили и пообещали все выяснить. Женщину-водителя на время отстранили от работы.

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