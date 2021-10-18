В Одессе пенсионерка выпала из трамвая во время движения, то что сделали водитель вагона и другие пассажиы, поражает своей циничностью.
Происшествие случилось на выходных на остановке Молодая гвардия.
Очевидцы зафиксировали всё на камеру и обнародовали в сети,
Пожилая женщина выпала из вагона, когда пыталась зайти в транспорт через заднюю дверь. В этот момент водитель тронулась с места, не убедившись, что все пассажиры находятся в салоне транспорта.
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Женщина получила травмы, и очевидцы вызвали ей скорую помощь, которая приехала быстро и приступила к обследованию пострадавшей.
В тоже время водитель трамвая попыталась скрыться с места происшествия, чтобы не отвечать за содеянное.
Как утверждают очевидцы на видео, сначала она пыталась дать денег пострадавшей, чтобы уладить дело, а потом решила уехать.
Другие пенсионерки, которые находились в трамвае, также начали выступать за то, чтобы вагон продолжил движение, они отказались выходить из транспорта.
"Кто она такая, чтобы мы из-за нее не могли уехать", – говорили они.
Но один сердобольный мужчина помешал этому. Он стал рельсы, а когда транспорт тронулся с места, то запрыгнул на сцепление и закрыл лобовое стекло.
В "Одесгорэлектротранс" информацию об инциденте подтвердили и пообещали все выяснить. Женщину-водителя на время отстранили от работы.
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