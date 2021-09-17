В Одессе трамвай переехал пожилую женщину

Одесситка попала под колеса электротранспорта и погибла мгновенно. Это случилось в пятницу, 17 сентября в 5.30 утра на улице Балковской.

Очевидцы показали кадры трагедии в соцсетях, передает Politeka.net.

Как рассказали в пресс-службе одесской мэрии, вагон шел из депо на свой маршрут. На перекрёстке с Краснослободской он проехал на зелёный свет, а пенсионерка внезапно вышла на пути из-за столба электроопоры.

Водитель трамвая применил экстренное торможение, однако это не спасло пострадавшую, она получила серьёзные травмы и погибла на месте.

Для того, чтобы извлечь тело, к месту трагедии подогнали кран, с помощью которого приподняли трамвай.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 6 сентябяр В Одессе похожая трагедия случилась на конечной остановке маршрута № 18 – 16-й станции Большого Фонтана.

Водитель трамвая после высадки пассажиров поехал на круг. Заходя на поворот, он увидел женщину, переходящую трамвайные пути, и сразу же начал сигналить, но она не отреагировала, а трамвай не успел остановиться и зацепил ее. Пенсионерка скончалсь в стенах больницы.

Напомним, что трамвай забрал жизнь пенсионерки: трагические кадры из Одессы

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