Під Одесою чоловік з невідомих причин підпалив будинок і підірвав гранату в житловому будинку.
Про нічну подію з трагічним фіналом повідомляє телеграм-канал "Одеса Інфо", передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За словами очевидців, чоловік напився і хотів підірватися у власному будинку гранатою.
«Викликав сам же поліцію і погрожував підірвати гранату і підпалити будинок.
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У підсумку слово дотримав: спочатку він підпалив будинок, а після підірвав себе гранатою, коли приїхали правоохоронці», - розповіли свідки.
Чому він це зробив, поки не ясно, проте є інформація, що напередодні в його родині стався конфлікт.
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Відзначимо, що останнім часом в Одеській області почастішали випадки, коли люди розгулюють по місту або населеним пунктам з бойовими гранатами і погрожують їх підірвати.
Так, ми писали, як на шкільний майданчик в Одесі під час дитячого заходу прийшов неадекватний чоловік, поставив на стіл гранату і зажадав вимкнути музику.
На щастя, реалізувати задумане йому поміщала вчасно приспіла поліція. Копи скрутили неадеквата і забрали у нього боєприпас.
Нагадаємо, що неадекват пригрозив підірвати гранату на шкільному майданчику: кадри свавілля в Одесі
Ще Politeka писала, що весілля обернулося свавіллям під Одесою, відео: "дістав автомат і почав стріляти"
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