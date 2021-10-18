Сам зателефонував у поліцію

Під Одесою чоловік з невідомих причин підпалив будинок і підірвав гранату в житловому будинку.

Про нічну подію з трагічним фіналом повідомляє телеграм-канал "Одеса Інфо", передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами очевидців, чоловік напився і хотів підірватися у власному будинку гранатою.

«Викликав сам же поліцію і погрожував підірвати гранату і підпалити будинок.

У підсумку слово дотримав: спочатку він підпалив будинок, а після підірвав себе гранатою, коли приїхали правоохоронці», - розповіли свідки.

Чому він це зробив, поки не ясно, проте є інформація, що напередодні в його родині стався конфлікт.

Відео можна переглянути тут.

Відзначимо, що останнім часом в Одеській області почастішали випадки, коли люди розгулюють по місту або населеним пунктам з бойовими гранатами і погрожують їх підірвати.

Так, ми писали, як на шкільний майданчик в Одесі під час дитячого заходу прийшов неадекватний чоловік, поставив на стіл гранату і зажадав вимкнути музику.

На щастя, реалізувати задумане йому поміщала вчасно приспіла поліція. Копи скрутили неадеквата і забрали у нього боєприпас.

Нагадаємо, що неадекват пригрозив підірвати гранату на шкільному майданчику: кадри свавілля в Одесі

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