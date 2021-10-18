Под Одессой мужчина по неизвестным причинам поджег дом и взорвал гранату в жилом доме.
О ночном происшествии с трагическим финалом сообщает телеграм-канал «Одесса Инфо», передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам очевидцев, мужчина напился и хотел подорваться в собственном доме гранатой.
«Вызвал сам же полицию и угрожал взорвать гранату и поджечь дом.
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В итоге слово сдержал: вначале он поджёг дом, а после взорвал себя гранатой, когда приехали правоохранители», - рассказали свидетели.
Почему он это сделал, пока не ясно, однако есть информация, что накануне в его семье произошел конфликт.
Видео можно просмотреть
Отметим, что в последнее время в Одесской области участились случаи, когда люди разгуливают по городу или населенным пунктам с боевыми гранатами и угрожают их взорвать.
Так, мы писали, как на школьную площадку в Одессе во время детского мероприятия пришел неадекватный мужчина, поставил на стол гранату и потребовал выключить музыку.
К счастью, реализовать задуманное ему помещала вовремя подоспевшая полиция. Копы скрутили неадеквата и забрали у него боеприпас.
Напомним, что неадекват пригрозил взорвать гранату на школьной площадке: кадры беспредела в Одессе
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