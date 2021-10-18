Майбутній тиждень в Одесі ознаменується пануванням антициклону, який забезпечуватиме переважно сонячну і суху погоду.
У той же час синоптики попередили, що в середині тижня через Одесу пройде і атмосферний фронт, який принесе штормовий вітер і можливо опади, пише Politeka.net
За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, ночами буде досить прохолодно +2 ..+5 градусів, а в денний час доби температура сягатиме +18 градусів.
У понеділок жителів чекає мінлива хмарність, без істотних опадів.
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Вітер північний, 9-14 метрів в секунду. Температура вдень становитиме + 13..+ 15 °С тепла, вночі опуститися до +4..+6. На морі легке хвилювання до 0,3 метрів. Температура води - 13-15 °С.
Вівторок і середа будуть похмурими, проте дощ прогнозується тільки 19 жовтня.
Температура повітря вночі коливатиметься від + 2 до ..+ 7 градусів, вдень термометри показуватимуть +11...+16.
У четвер, в місті підніметься південний шквальний вітер. Його пориви будуть досягати 16-25 метрів в секунду. Море буде неспокійнимм, а в Одесі потеплішає.
Температура повітря вночі опуститься до + 5..+ 10 градусів, денна температура досягне аж +19.
У п'ятницю одеситів чекає суха і сонячна погода. Температура повітря складе + 7 +10 вночі, вдень повітря прогріється до +20 градусів.
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