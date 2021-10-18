Погода побалует одесситов теплом и солнцем, но...

Предстоящая неделя в Одессе ознаменуется господством антициклона, который будет обеспечивать преимущественно солнечную и сухую погоду.

В тоже время синоптики предупредили, что в середине недели через Одессу пройдет и атмосферный фронт, который принесет штормовой ветер и возможно осадки, пишет Politeka.net

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, по ночам будет достаточно прохладно +2…+5 градусов, а в дневное время суток температура будет достигать +18 градусов.

В понедельник жителей ожидает переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 метров в секунду. Температура днем составит +13..+15 °С тепла, ночью опуститься до +4..+6. На море легкое волнение до 0,3 метров. Температура воды – 13-15 °С.

Вторник и среда будут пасмурными, однако дождь прогнозируется только 19 октября.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до ..+7 градусов, днем термометры будут показывать +11…+16.

В четверг, в городе поднимется южный шквальный ветер. Его порывы будут достигать 16-25 метров в секунду. Море будет беспокойным, а в Одессе потеплеет.

Температура воздуха ночью опустится до +5..+10 градусов, дневная температура достигнет аж +19.

В пятницу одесситов ждет сухая и солнечная погода. Температура воздуха составит +7+10 ночью, днем воздух прогреется до +20 градусов.

Напомним, что холодная осень ворвалась в Одессу: синоптики сообщили, когда ждать пик похолодания