В Одеській області зафіксували ще 16 смертей від коронавірусної інфекції.

Зведення по регіону оприлюднили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я, передає Politeka.net.

Так, за добу в Одеській області додалося ще 753 нових випадки захворювання.

Загальне число заражених з початку пандемії в Одеській області склало 167 528 осіб.

З них не впоралися з наслідками вірусу і померли 3 542 людини, за минулу добу – 16. В цілому одужати вдалося 144 924 людям, 248 – за останню добу.

Зазначимо, що Одеська область найближчими днями може перейти в «червону» зону, про це заявила директор обласного Департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва.

Вона повідомляла, що в Одеському регіоні вже зайнято близько 72% ліжок, де лікують "складних" хворих коронавірусом.

Одарій-Захар'єва підкреслила, що в червоній зоні Одесу і область чекає повний локдаун і в черговий раз нагадала про необхідність вакцинації.

У той же час очевидці фіксують, що В Одесі вишикувалася черга зі швидких в ковидне відділення 10-ої лікарні.

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