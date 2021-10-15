В Одесской области зафиксировали еще 16 смертей от коронавирусной инфекции.
Сводку по региону обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает Politeka.net.
Так, за сутки в Одесской области добавилось еще 753 новых случая заболевания.
Общее число зараженных с начала пандемии в Одесской области составило 167 528 человек.
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Из них не справились с последствиями вируса и скончались 3 542 человека, за прошедшие сутки – 16. В общей сложности выздороветь удалось 144 924 людям, 248 – за последние сутки.
Отметим, что Одесская область в ближайшие дни может перейти в «красную» зону, об этом заявила директор областного Департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева.
Она сообщала, что в Одесском регионе уже занято около 72% коек, где лечат “сложных” больных коронавирусом.
Одарий-Захарьева подчеркнула, что в красной зоне Одессу и область ждет полный локдаун и в очередной раз напомнила о необходимости вакцинирования.
В тоже время очевидцы фиксируют, что В Одессе выстроилась очередь из скорых в ковидное отделение 10-ой больницы.
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