Буйний сусід не дає спокою родині, яка проживає в Одесі, поліція також не може знайти на нього управу.

Подробиці своєї неприємної історії розповіли одесити в мережі, повідомляє телеграм-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Люди поскаржилися, що сусід приходить в п'яному угарі під їх квартиру, скандалить, лається матюками і навіть намагався рубати сокирою вхідні двері.

Сім'я викликала на місце правоохоронців, проте вони не можуть впоратися з бешкетником.

"Серед ночі неадекватний сусід ломився в квартиру, сокирою рубав двері, викликали поліцію, ті тільки поговорили з ним і поїхали. Подібне повторюється не перший раз, кожен раз все закінчується максимум заявою, адже те, що відбувається, за словами поліцейських, – «дрібне хуліганство»», — розповіли вони.

Одесити запитали поліцейських, що їм робити і чи є вихід в такій ситуації, на що отримали відповідь: «Немає тіла – немає діла, от якби він когось убив або покалічив, тоді б вони прийняли до нього заходи».

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