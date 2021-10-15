Буйний сусід не дає спокою родині, яка проживає в Одесі, поліція також не може знайти на нього управу.
Подробиці своєї неприємної історії розповіли одесити в мережі,
Люди поскаржилися, що сусід приходить в п'яному угарі під їх квартиру, скандалить, лається матюками і навіть намагався рубати сокирою вхідні двері.
Сім'я викликала на місце правоохоронців, проте вони не можуть впоратися з бешкетником.
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"Серед ночі неадекватний сусід ломився в квартиру, сокирою рубав двері, викликали поліцію, ті тільки поговорили з ним і поїхали. Подібне повторюється не перший раз, кожен раз все закінчується максимум заявою, адже те, що відбувається, за словами поліцейських, – «дрібне хуліганство»», — розповіли вони.
Одесити запитали поліцейських, що їм робити і чи є вихід в такій ситуації, на що отримали відповідь: «Немає тіла – немає діла, от якби він когось убив або покалічив, тоді б вони прийняли до нього заходи».
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