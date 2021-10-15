Все дуже дивно

В Одесі на Черьомушках перехожі виявили два чоловічих тіла без ознак життя, їх особу та обставини смерті з'ясовують поліцейські.

Про це пише Українська служба інформації.

Тіло одного невідомого чоловіка побачив місцевий житель, коли проїжджав повз будинок на вулиці Єфімова, 2.

Мертвий молодий хлопець лежав на узбіччі обличчям вниз. При ньому не було ніяких документів. На вигляд загиблому близько 30 років.

Від чого він помер незрозуміло, проте зовнішніх ознак насильницької смерті на його тілі не виявлено.

Ще одна моторошна знахідка була виявлена в тому ж районі, але на інщій вулиці.

Поблизу Люстдорфської дороги, 2 перехожі також виявили невідомого чоловіка без будь-яких ознак життя. На вигляд загиблому 60 років.

"Видимих ознак насильницької смерті на тілі не виявлено, причини смерті з'ясовуються", - розповіли в поліції.

В обох випадках на місцях події працювали слідчо-оперативні бригади.

Нагадаємо, обгоріле тіло начальника Служби безпеки знайдено в авто: кадри трагедії

Ще Politeka писала, що молода одеситка звела рахунки з життям, кадри: "Перед стрибком порізала вени і включила газ"

Також Politeka повідомляла, тіло пенсіонера знайшли під вікнами багатоповерхівки в Одесі: дружина повідомила, що було до цього