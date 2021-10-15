Всё очень странно

В Одессе на Черемушках прохожие обнаружили два мужских тела без признаков жизни, их личность и обстоятельства смерти выясняют полицейские.

Об этом пишет Украинская служба информации.

Тело одного неизвестного мужчины увидел местный житель, когда проезжал мимо дома на улице Ефимова, 2.

Мертвый молодой парень лежал на обочине лицом вниз. При нем не было никаких документов. На вид погибшему около 30 лет.

От чего он умер непонятно, однако внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Еще одна жуткая находка была выявлена в том же районе, но на другой улице.

Вблизи Люстдорфской дороги, 2 прохожие также обнаружили неизвестного мужчину без каких-либо признаков жизни. На вид погибшему 60 лет.

"Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, причины смерти выясняются", - рассказали в полиции.

В обоих случаях на местах происшествия работали следственно-оперативные бригады.

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