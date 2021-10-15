Чого чекати від погоди на вихідних?

Після невеликого перепочинку в Одесу знову повернуться дощі.

Про те, чого чекати жителям на вихідних, розповіли в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net.

Згідно з прогнозом синоптиків, в суботу, 16 жовтня, в Одесі очікується малохмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі становитиме від + 7 до +9 градусів тепла, вдень коливатиметься в межах + 12..+ 14 градусів.

В Одеській області також буде малохмарно з проясненням.

Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі від + 5 до +10 градусів, вдень градусники покажуть +10..+15.

На автошляхах області видимість хороша.

У неділю, 17 жовтня одеситів чекає малохмарність з проясненням.Синоптики прогнозують невеликий дощ.

Вітер північний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі + 4..+ 9 градусів, вдень коливатиметься від +11 до + 16.

Нагадаємо, що холодна осінь увірвалася в Одесу: синоптики повідомили, коли чекати пік похолодання