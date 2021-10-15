После небольшой передышки в Одессу снова вернутся дожди.
О том, чего ждать жителям на выходных, рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 16 октября, в Одессе ожидается малооблачная погода с прояснением. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит от +7 до +9 градусов тепла, днем будет колебаться в пределах +12..+14 градусов.
В Одесской области также будет малооблачно с прояснением.
Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью от +5 до +10 градусов, днем градусники покажут +10..+15.
На автодорогах области видимость хорошая.
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В воскресенье, 17 октября одесситов ждет малооблачность с прояснением.Синоптики прозногируют небольшой дождь.
Ветер северный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью +4..+9 градусов, днем будет колебаться от +11 до +16.
Напомним, что холодная осень ворвалась в Одессу: синоптики сообщили, когда ждать пик похолодания
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