Чего ждать от погоды на выходных?

После небольшой передышки в Одессу снова вернутся дожди.

О том, чего ждать жителям на выходных, рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 16 октября, в Одессе ожидается малооблачная погода с прояснением. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит от +7 до +9 градусов тепла, днем будет колебаться в пределах +​​12..+14 градусов.

В Одесской области также будет малооблачно с прояснением.

Ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью от +5 до +10 градусов, днем ​​ градусники покажут +10..+15.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 17 октября одесситов ждет малооблачность с прояснением.Синоптики прозногируют небольшой дождь.

Ветер северный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью +4..+9 градусов, днем ​​будет колебаться от +11 до +16.

Напомним, что холодная осень ворвалась в Одессу: синоптики сообщили, когда ждать пик похолодания