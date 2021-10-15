Це не перша аварія на цьому місці

Житель Одеської області знайшов свою смерть біля пам'ятника, присвяченого Другій світовій війні.

Трагічна подія трапилася в ніч на 15 жовтня в Біляївці.

Як розповіли в прес-службі ГУНП , близько третьої години ночі водій за кермом Nissan їхав вулицею Отамана Головатого. Чоловік не впорався з керуванням і з'їхав з дороги. Він врізався в бетонний постамент, на якому встановлено танк Т-34-85.

Від удару водій помер на місці, ще до приїзду «швидкої». Загиблому був 51 рік.

Користувачі Мережі дивуються, як можна було не помітити пам'ятник.

"Вирішив перевірити на міцність",

"Не вперше в цей танк влітає хтось. Я взагалі не розумію, як його можна не помітити"",

"Т 34 переміг у сутичці один на один", - пишуть в мережі.

Відзначимо, що це не перша ДТП, коли водії з'їжджають з дороги і врізаються в пам'ятник з танком. Схожа аварія сталася в грудні минулого року також в Біляївці. Тоді водієві пощастило більше, він вижив.

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