Это не первая авария на этом месте

Житель Одесской области нашел свою смерть возле памятника, посвященного Второй мировой войне.

Трагическое происшествие случилось в ночь на 15 октября в Беляевке.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП , около трех часов ночи водитель за рулем Nissan ехал по улице Атамана Головатого. Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги. Он врезался в бетонный постамент, на котором установлен танк Т-34-85.

От удара водитель умер на месте, еще до приезда «скорой». Погибшему был 51 год.

Пользователи сети удивляются, как можно было не заметить памятник.

"Решил проверить на прочность",

"Не первый раз в этот танк влетает кто-то. Я вообще не понимаю, как его можно не заметить"",

"Т 34 победил в схватке один на один", - пишут в сети.

Отметим, что это не первое ДТП, когда водители съезжают с дороги и врезаются в памятник с танком. Похожая авария произошла в декабре прошлого года также в Беляевке. Тогда водителю повезло больше, он выжил.

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