Житель Одесской области нашел свою смерть возле памятника, посвященного Второй мировой войне.
Трагическое происшествие случилось в ночь на 15 октября в Беляевке.
Как рассказали в пресс-службе
От удара водитель умер на месте, еще до приезда «скорой». Погибшему был 51 год.
Пользователи сети удивляются, как можно было не заметить памятник.
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Отметим, что это не первое ДТП, когда водители съезжают с дороги и врезаются в памятник с танком. Похожая авария произошла в декабре прошлого года также в Беляевке. Тогда водителю повезло больше, он выжил.
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