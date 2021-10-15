Через різкий сплеск коронавірусної інфекції канікули в одеських школах можуть продовжити ще на три-чотири тижні.
Дискусії з цього приводу тривають вже тиждень, повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін, передає Politeka.net
За словами чиновника, осінні шкільні канікули можуть раптово продовжити до трьох-чотирьох тижнів, хоча зазвичай вони тривають всього тиждень.
"Швидше за все вони будуть трошки подовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть досить тривалими. Зазвичай вони тривають протягом двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін три-чотири тижні", - повідомив санітарний лікар.
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Кузін вважає, що багато класів вже закривається через епідемію COVID-19, в той же час він переконаний, що за цей час педагоги зможуть отримати щеплення проти інфекції.
Відзначимо, що батьки школярів не раді тому, що діти перестануть вчитися.
"А з якою метою вимагали вакцинуватися всім вчителям?? Адже говорили, що при наявності 80% щеплених будемо вчитися до Червоної зони, в червоній зоні 100% щеплених. У багатьох школах досягли 100%. Тоді чому закриваються всі школи?",- обурюються вони.
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