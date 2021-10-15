В Одеській області чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці і потрапив на той світ.
ДТП з летальним результатом сталося напередодні в Арцизі, передає Politeka.net
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Очевидці негайно викликали бригаду невідкладної допомоги.
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Реанімаційні дії медиків виявилися марними, пішохід помер від отриманих травм.
Наразі 32-річного водія перевіряють на наявність алкоголю в крові, а всі обставини аварії встановлює слідство.
Раніше ми писали, на вулиці Іцхака Рабіна маршрутка №121 збила підлітка, який переходив дорогу по "зебрі".
Очевидці кажуть, що це сталося, коли водій обганяв 191 маршрутку, яка зупинилася випускати людей прямо на пішохідному переході.
Хлопчик виявився живою і був госпіталізований в лікарню.
Нагадаємо, що одеські копи влетіли в таксі на службовому авто: "гнав більше норми"
Як повідомляла Politeka, в Одесі слідчий проїхав на червоний і позбавив життя людини: з'явилося відео ДТП
Також Politeka писала, що автохам наїхав на школяра на "зебрі" і поїхав далі: "занадто поспішав"