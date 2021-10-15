В Одеській області чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці і потрапив на той світ.

ДТП з летальним результатом сталося напередодні в Арцизі, передає Politeka.net

За даними прес-служби Нацполіції в Одеській області, 39-річний чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці і його збив автомобіль Mazda.

Очевидці негайно викликали бригаду невідкладної допомоги.

Реанімаційні дії медиків виявилися марними, пішохід помер від отриманих травм.

Наразі 32-річного водія перевіряють на наявність алкоголю в крові, а всі обставини аварії встановлює слідство.

Раніше ми писали, на вулиці Іцхака Рабіна маршрутка №121 збила підлітка, який переходив дорогу по "зебрі".

Очевидці кажуть, що це сталося, коли водій обганяв 191 маршрутку, яка зупинилася випускати людей прямо на пішохідному переході.

Хлопчик виявився живою і був госпіталізований в лікарню.

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