В Одесской области мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал на тот свет.
ДТП с летальным исходом случилось накануне в Арцизе, передает Politeka.net
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Очевидцы немедленно вызвали бригаду неотложной помощи.
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Реанимационные действия медиков оказались бесполезными, пешеход умер от полученных травм.
Сейчас 32-летнего водителя проверяют на наличие алкоголя в крови, а все обстоятельства аварии устанавливает следствие.
Ранее мы писали, на улице Ицхака Рабина маршрутка №121 сбила подростка, который переходил дорогу по “зебре”.
Очевидцы говорят, что это произошло, когда водитель обгонял 191 маршрутку, которая остановилась выпускать людей прямо на пешеходном переходе.
Мальчик оказался живой и был госпитализирован в больницу.
Напомним, что одесские копы влетели в такси на служебном авто: "Гнал больше нормы"
Как сообщала Politeka, в Одессе следователь проехал на красный и лишил жизни человека: появилось видео ДТП
Также Politeka писала, что автохам наехал на школьника на "зебре" и поехал дальше: "Слишком торопился"