В Одесской области мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал на тот свет.

ДТП с летальным исходом случилось накануне в Арцизе, передает Politeka.net

По данным пресс-службы Нацполиции в Одесской области, 39-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и его сбил автомобиль Mazda.

Очевидцы немедленно вызвали бригаду неотложной помощи.

Реанимационные действия медиков оказались бесполезными, пешеход умер от полученных травм.

Сейчас 32-летнего водителя проверяют на наличие алкоголя в крови, а все обстоятельства аварии устанавливает следствие.

Ранее мы писали, на улице Ицхака Рабина маршрутка №121 сбила подростка, который переходил дорогу по “зебре”.

Очевидцы говорят, что это произошло, когда водитель обгонял 191 маршрутку, которая остановилась выпускать людей прямо на пешеходном переходе.

Мальчик оказался живой и был госпитализирован в больницу.

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