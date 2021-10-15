В Одесской области мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал на тот свет.

ДТП с летальным исходом случилось накануне в Арцизе, передает Politeka.net

По данным пресс-службы Нацполиции в Одесской области, 39-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и его сбил автомобиль Mazda.

Очевидцы немедленно вызвали бригаду неотложной помощи.

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