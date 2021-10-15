В Одесі мати з сином вкрали телефон у літньої людини, поки розплачувався за товар у магазині.
Момент крадіжки потрапив на камери спостереження. Відео оприлюднили в телеграм-каналі "Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Все сталося в м'ясному відділі супермаркету на вулиці Корольова.
Поки чоловік стояв біля прилавка і розплачувався з продавцем, до нього підійшла жінка в чорному пальто, притерлася, після цього запустила руку в кишеню і витягла телефон.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
13-річна дочка Кошового з "Квартал 95" змінилася до не впізнаваності, кадри: "Обличчя простіше!"
Погода в жовтні здивує українців літньою температурою: названа дата різкого потепління
Ситуація з ковідом на межі, Україна рухається за "італійським" сценарієм: попередження МОЗ
Змучений хворобою переможець "Голосу країни" Сасанчин вийшов на зв'язок: "У кого таке є, той мене зрозуміє..."
Примітно, що злодійка прийшла не одна, а з підлітком. Очевидці вирішили, що це її син, якого вона вчить красти.
Після крадіжки жінка з юнаком і здобутим телефоном швидко йдуть з магазину.
"Мати вчить сина правильно красти у Діда телефон в магазині на власному прикладі",-прокоментували ролик автори телеграм-каналу.
Користувачі бурхливо коментують побачене, що в школі на дистанційному навчанні такому не навчать.
"На удаленке такому не навчать",
"У літньої людини сперти телефон, це дно",
"Яблуко від яблуні",
"Коли до мене так підходять і притискаються я прошу дотримуватися дистанції!І відразу перевіряю свої речі...",
"Просто шок", - пишуть в мережі.
Відео можна переглянути
Нагадаємо, що неадекват "під кайфом" схопився за ніж прямо на вулиці в центрі Одеси: в мережі показали його фото
Також Politeka повідомляла, що сувора зимова погода завдасть нового удару після вихідних в Одесі: "вперше градусник покаже..."