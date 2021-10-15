В Одесі мати з сином вкрали телефон у літньої людини, поки розплачувався за товар у магазині.

Момент крадіжки потрапив на камери спостереження. Відео оприлюднили в телеграм-каналі "Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Все сталося в м'ясному відділі супермаркету на вулиці Корольова.

Поки чоловік стояв біля прилавка і розплачувався з продавцем, до нього підійшла жінка в чорному пальто, притерлася, після цього запустила руку в кишеню і витягла телефон.

Примітно, що злодійка прийшла не одна, а з підлітком. Очевидці вирішили, що це її син, якого вона вчить красти.

Після крадіжки жінка з юнаком і здобутим телефоном швидко йдуть з магазину.

"Мати вчить сина правильно красти у Діда телефон в магазині на власному прикладі",-прокоментували ролик автори телеграм-каналу.

Користувачі бурхливо коментують побачене, що в школі на дистанційному навчанні такому не навчать.

"На удаленке такому не навчать",

"У літньої людини сперти телефон, це дно",

"Яблуко від яблуні",

"Коли до мене так підходять і притискаються я прошу дотримуватися дистанції!І відразу перевіряю свої речі...",

"Просто шок", - пишуть в мережі.

Відео можна переглянути тут.

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