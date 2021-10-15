В Одессе мать с сыном украли телефон у пожилого человека, пока расплачивался за товар в магазине.

Момент воровства попал на камеры наблюдения. Видео обнародовали в телеграм-канале «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Всё произошло в мясном отделе супермаркета на улице Королева.

Пока мужчина стоял возле прилавка и расплачивался с продавцом, к нему подошла женщина в черном пальто, притерлась, после этого запустила руку в карман и вытащила телефон.

Примечательно, что воровка пришла не одна, а с подростком. Очевидцы решили, что это ее сын, которого она учит воровать.

После кражи женщина с юношей и добытым телефоном быстро уходят из магазина.

«Мать учит сына правильно воровать у деда телефон в магазине на собственном примере», - прокомментировали ролик авторы телеграм-канала.

Пользователи бурно комментироуют увиденное, сиронизировав, что в школе на дистанционном обучении такому не научат.

"На удаленке такому не научат",

" У пожилого человека спереть телефон, это дно",

"Яблоко от яблони",

"Когда ко мне так подходят и прижимаются я прошу соблюдать дистанцию!И сразу проверяю свои вещи...",

"Просто шок", - пишут в сети.

Видео можно просмотреть тут.

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