Стало відомо, скільки доведеться платити жителям Одеси за опалення.

Напередодні опалювального сезону в Одесі керівникам ОСББ пропонують укласти договір з "Нафтогаз-Трейдинг" за ціною 16,4 грн за куб. у той же час для населення пропонують ціну вдвічі нижче — по 7,96 грн за куб. про це повідомляють місцеві ЗМІ посилаючись на засідання комісії з ЖКГ.

Загалом постачальники пропонують купувати газ по 40 гривень за кубометр. Це в п'ять разів дорожче, ОСББ відмовляються.

Директор КП" Теплопостачання міста Одеси " Ганна Позднякова, повідомила, що на тариф 16,4 грн також розраховують бюджетні установи. Зараз їм пропонують закуповувати по 25 гривень.

Варто звернути увагу, що ціни на газ в Україні законодавчо прив'язані до цін на біржі в Роттердамі. На тлі надзвичайно холодної весни, виснаження найбільшого родовища в Нідерландах і обмеження поставок газу з Росії, ціни на континенті піднялися з 150-200 до 1000 і більше доларів за тисячу кубів. Аналогічне підняття цін відбулося і в Україні, хоча собівартість вітчизняного газу становить близько 1 гривні за куб.

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