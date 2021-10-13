В Одесі на селищі Котовського люди знайшли під вікнами багатоповерхового будинку бездиханне тіло літнього чоловіка.

Трагічний інцидент трапився рано вранці в середу, 13 жовтня на вулиці Академіка Сахарова, передає Politeka.net.

У поліції поділилися подробицями загибелі пенсіонера.

Як з'ясувалося, 71-річний місцевий житель випав з вікна загального коридору на восьмому поверсі.

Дружина померлого каже, що останні кілька днів її чоловік неодноразово скаржився на життя і висловлював наміри піти на той світ. Сьогодні він вирішив здійснити задумане.

Тепер за фактом загибелі чоловіка ведеться слідство. Правоохоронці встановлюють обставини події.

"Зараз слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство", - повідомили в поліції.

Схожий випадок стався в кінці вересня на вулиці Генерала Бочарова, 29.

72-річний чоловік вистрибнув з вікна 8 поверху і розбився на смерть. Сусіди кажуть, що чоловік хворів.

Нагадаємо, що сусіди почули Тріск скла і гілок: тіло знайшли під вікнами багатоповерхівки в Одесі, фото

Ще Politeka писала, що молода одеситка звела рахунки з життям, кадри: "Перед стрибком порізала вени і включила газ"

Також Politeka повідомляла, у торговому центрі трапилася трагедія з одеситом, фото: "випали документи"