У середу, 13 жовтня жителів Одеси попередили про складні погодні умови, оголошено штормове попередження.

Як повідомили синоптики з Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, в найближчі 1-2 години в Одесі очікується сильний дощ, який збережеться до кінця дня.

У зв'язку з негодою до кінця доби на всій території Одеської області оголошено штормове попередження.

В Одеській мерії закликають жителів бути пильними: без особливої необхідності не виходити на вулицю і не залишати свої автомобілі під деревами.

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У телеграм-каналі "Х. Одеса" вже повідомили, що від сильного поривчастого вітру впало дерево прямо на припарковані автомобілі. Це сталося на перетині вулиць Юрія Олеші та Буніна.

Окуляри відразу почали знімати НП на телефони і ділитися відео в мережі з попередженнями, щоб інші прибирали машини з-під дерев до кінця дня.

За прогнозами синоптиків, вітер буде дути північний, 9-14 метрів в секунду. Температура вдень становитиме + 9 ... +14 градусів, вночі опуститися до +5..+ 7 градусів.

Нагадаємо, що холодна осінь увірвалася в Одесу: синоптики повідомили, коли чекати пік похолодання