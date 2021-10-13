У середу, 13 жовтня жителів Одеси попередили про складні погодні умови, оголошено штормове попередження.
Як повідомили синоптики з Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, в найближчі 1-2 години в Одесі очікується сильний дощ, який збережеться до кінця дня.
У зв'язку з негодою до кінця доби на всій території Одеської області оголошено штормове попередження.
В Одеській мерії закликають жителів бути пильними: без особливої необхідності не виходити на вулицю і не залишати свої автомобілі під деревами.
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Окуляри відразу почали знімати НП на телефони і ділитися відео в мережі з попередженнями, щоб інші прибирали машини з-під дерев до кінця дня.
За прогнозами синоптиків, вітер буде дути північний, 9-14 метрів в секунду. Температура вдень становитиме + 9 ... +14 градусів, вночі опуститися до +5..+ 7 градусів.
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