Учням одеських шкіл можуть запровадити осінні канікули достроково.

Зараз таке рішення розглядає Департамент освіти Одеси, повідомила його керівниця Олена Буйневич, пише Politeka.net

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я порекомендувало всім українським школам перенести осінні канікули 18 жовтня. Хоча за планом вони були призначені на 25 жовтня.

У МОЗ вважають, що достроковий початок канікул для школярів дозволить вплинути на поширення коронавірусної хвороби шляхом зменшення активності громадян і кількості не обов'язкових соціальних контактів.

"Розглядаємо. При прийнятті рішення повідомлю", - відреагувала Олена Буйневич.

Багато батьків підтримують дострокове введення канікул.

"Через пару днів ми швидше за все зайдемо в червону зону. Так що, Однозначно підтримую перенесення канікул. Лікарні вже забиті хворими. А це дозволить знизити кількість контактів",

"Вірне рішення",

"Ситуація щодо захворюваності дітей погіршується ще й відсутністю опалення. Дуже холодно в класах. Щороку одне і теж, на жаль", - висловлюються в мережі.

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