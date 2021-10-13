Одеська область опинилася серед лідерів по зараженню і смертності від COVID-19
Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я України, пише Politeka.net
Станом на 13 жовтня в Одеській області зафіксовано ще 1 525 випадків коронавірусної інфекції. За весь період пандемії коронавірусом захворіли 165 584 жителів Одещини.
За минулу добу видужали 579 осіб, всього вилікувалися 143 776 людей.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Військову техніку терміново стягують в центр Києва: фото з місця і деталі того, що відбувається
Євген Комаровський розкрив нову версію загибелі нардепа Полякова: "світлий, нормальний хлопець"
До транспорту пускатимуть лише щеплених: у Кабміні готують нові обмеження
Обірвалося життя зірки "Службового роману", деталі трагедії: "Раптово відчула себе погано"
Цифри за 12 жовтня показали, що в області значно зріс показник смертності. За останню добу від ускладнень померли 38 хворих. Всього зареєстровано 3492 летальних випадки.
Раніше ми повідомляли, найближчими днями Одеська область ризикує потрапити в "червону зону" адаптивного карантину, після чого настане тотальний локдаун.
"Ще день-два, і ми перейдемо в червону зону. Тоді буде повний локдаун",-повідомила голова облздраву Наталія Одарій-Захар'єва.
Чиновниця заявила, що завантаженість ліжкового фонду в лікарнях досягла 72 %.
Нагадаємо, що одеситів не випустять з регіону, встановлені жорсткі обмеження: "це вимушений крок"
Як повідомляла Politeka, одеситів налякали "червоною зоною", зроблено термінову заяву про нові правила: що закриють
Також Politeka писала, що вірус забирає життя одеситів одного за іншим: тривожне зведення по регіону