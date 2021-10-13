Одеська область опинилася серед лідерів по зараженню і смертності від COVID-19

Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я України, пише Politeka.net

Станом на 13 жовтня в Одеській області зафіксовано ще 1 525 випадків коронавірусної інфекції. За весь період пандемії коронавірусом захворіли 165 584 жителів Одещини.

За минулу добу видужали 579 осіб, всього вилікувалися 143 776 людей.

Цифри за 12 жовтня показали, що в області значно зріс показник смертності. За останню добу від ускладнень померли 38 хворих. Всього зареєстровано 3492 летальних випадки.

Раніше ми повідомляли, найближчими днями Одеська область ризикує потрапити в "червону зону" адаптивного карантину, після чого настане тотальний локдаун.

"Ще день-два, і ми перейдемо в червону зону. Тоді буде повний локдаун",-повідомила голова облздраву Наталія Одарій-Захар'єва.

Чиновниця заявила, що завантаженість ліжкового фонду в лікарнях досягла 72 %.

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