Одесская область оказалась среди лидеров по заражению и смертности от COVID-19
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, пишет Politeka.net
По состоянию на 13 октября в Одесской области зафиксировано еще 1 525 случаев коронавирусной инфекции. За весь период пандемии коронавирусом заболели 165 584 жителей Одесчины.
За минувшие сутки выздоровели 579 человек, всего вылечились 143 776 людей.
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Цифры за 12 октября показали, что в области значительно вырос показатель смертности. За последние сутки от осложнений умерли 38 больных. Всего зарегистрировано 3492 летальных случая.
Ранее мы сообщали, в ближайшие дни Одесская область рискует попасть в «красную зону» адаптивного карантина, после чего наступит тотальный локдаун.
"Еще день-два, и мы перейдем в красную зону. Тогда будет полный локдаун", — сообщила глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева.
Чиновница заявила, что загруженность коечного фонда в больницах достигла 72 %.
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