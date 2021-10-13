Одесская область оказалась среди лидеров по заражению и смертности от COVID-19

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, пишет Politeka.net

По состоянию на 13 октября в Одесской области зафиксировано еще 1 525 случаев коронавирусной инфекции. За весь период пандемии коронавирусом заболели 165 584 жителей Одесчины.

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За минувшие сутки выздоровели 579 человек, всего вылечились 143 776 людей.

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Цифры за 12 октября показали, что в области значительно вырос показатель смертности. За последние сутки от осложнений умерли 38 больных. Всего зарегистрировано 3492 летальных случая.

Ранее мы сообщали, в ближайшие дни Одесская область рискует попасть в «красную зону» адаптивного карантина, после чего наступит тотальный локдаун.

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"Еще день-два, и мы перейдем в красную зону. Тогда будет полный локдаун", — сообщила глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева.

Чиновница заявила, что загруженность коечного фонда в больницах достигла 72 %.

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