Одесская область оказалась среди лидеров по заражению и смертности от COVID-19

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, пишет Politeka.net

По состоянию на 13 октября в Одесской области зафиксировано еще 1 525 случаев коронавирусной инфекции. За весь период пандемии коронавирусом заболели 165 584 жителей Одесчины.

За минувшие сутки выздоровели 579 человек, всего вылечились 143 776 людей.

Цифры за 12 октября показали, что в области значительно вырос показатель смертности. За последние сутки от осложнений умерли 38 больных. Всего зарегистрировано 3492 летальных случая.

Ранее мы сообщали, в ближайшие дни Одесская область рискует попасть в «красную зону» адаптивного карантина, после чего наступит тотальный локдаун.

"Еще день-два, и мы перейдем в красную зону. Тогда будет полный локдаун", — сообщила глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева.

Чиновница заявила, что загруженность коечного фонда в больницах достигла 72 %.

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