В Одесі на восьмому поверсі студентського гуртожитку спалахнула пожежа.

Як передає Politeka.net, про це в Фейсбуці повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

НП сталася в ніч на 13 жовтня в одній з кімнат гуртожитку Політехнічного університету на вулиці Маршала Говорова.

В одній з кімнат на 8 поверсі загорілися матрац і постільні приналежності, проте в момент загоряння нікого в приміщенні не було.

Студенти, які проживають в сусідній кімнаті, не розгубилися і загасили вогонь самостійно, використовуючи вогнегасник.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Рятувальники зазначили, завдяки наявності вогнегасників та вмінню студентів ними користуватися, вдалося ліквідувати пожежу на початковій стадії та уникнути великої шкоди.

У той же час, співробітники ДСНС порадили студентам і адміністрації гуртожитку уважніше стежити за станом своїх приміщень і не створювати передумов для виникнення пожеж, — заявили рятувальники.

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