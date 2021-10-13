В Одесі на восьмому поверсі студентського гуртожитку спалахнула пожежа.
Як передає Politeka.net, про це в
НП сталася в ніч на 13 жовтня в одній з кімнат гуртожитку Політехнічного університету на вулиці Маршала Говорова.
В одній з кімнат на 8 поверсі загорілися матрац і постільні приналежності, проте в момент загоряння нікого в приміщенні не було.
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Студенти, які проживають в сусідній кімнаті, не розгубилися і загасили вогонь самостійно, використовуючи вогнегасник.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Рятувальники зазначили, завдяки наявності вогнегасників та вмінню студентів ними користуватися, вдалося ліквідувати пожежу на початковій стадії та уникнути великої шкоди.
У той же час, співробітники ДСНС порадили студентам і адміністрації гуртожитку уважніше стежити за станом своїх приміщень і не створювати передумов для виникнення пожеж, — заявили рятувальники.
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