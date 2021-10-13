В Одесі маршрутка з незрозумілих причин влетіла в стовп і заблокувала рух громадського транспорту.

Жорстка ДТП сталася сьогодні вранці 13 жовтня, на 1-й станції Люстдорфській дорозі. Кадрами аварії діляться очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, досколльте сторінку до кінця)

Так, водій маршрутки №25 Одеса-Чорноморськ врізався в стовп в результаті чого зупинився рух трамваїв.

На кадрах видно, як на коліях вишикувалася ціла низка вагонів.

Що стало причиною аварії, не повідомляється. Можливо, водія підвела слизька дорога або неуважність.

Про постраждалих інформації не надходило, всі живі, обійшлося без травм.

У будь-якому випадку пасажири маршрутки надовго запам'ятають цю поїздку.

«25 маршрутка перевірила на міцність стовп на 1-й станції Люстдорфської дороги, стовп виявився міцний»,- написали в телеграм-каналі «Х.Одеса».

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