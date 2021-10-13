В Одесі маршрутка з незрозумілих причин влетіла в стовп і заблокувала рух громадського транспорту.

Жорстка ДТП сталася сьогодні вранці 13 жовтня, на 1-й станції Люстдорфській дорозі. Кадрами аварії діляться очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, досколльте сторінку до кінця)

Так, водій маршрутки №25 Одеса-Чорноморськ врізався в стовп в результаті чого зупинився рух трамваїв.

На кадрах видно, як на коліях вишикувалася ціла низка вагонів.

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Що стало причиною аварії, не повідомляється. Можливо, водія підвела слизька дорога або неуважність.

Про постраждалих інформації не надходило, всі живі, обійшлося без травм.

У будь-якому випадку пасажири маршрутки надовго запам'ятають цю поїздку.

«25 маршрутка перевірила на міцність стовп на 1-й станції Люстдорфської дороги, стовп виявився міцний»,- написали в телеграм-каналі «Х.Одеса».

Нагадаємо, що трагедія забрала життя матері п'ятьох дітей на трасі Київ-Одеса: "сідала в маршрутку"

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