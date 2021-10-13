Без парасольки з дому не виходити!

У середу, 13 жовтня, Одеса опиниться в епіцентрі циклону Крістіан, очікується затяжний дощ, штормовий вітер і похолодання.

Про непогожу погоду жителів попередили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, пише Politeka.net.

Так, у місті сьогодні цілий день стоятиме похмура погода. Вночі сильний дощ, вдень помірний. Вітер північний, 9-14 метрів в секунду. Температура вранці складе + 8...+ 10 градусів, вдень повітря буде не вище +12.

В Одеській області також буде хмарно і дощитиме. Місцями дощ значно посилиться. Вітер північний, 9-14 метрів в секунду. Температура вранці складе + 5...+ 10 градусів, вдень підніметься до +9...+14 °С.

Через дощ і серпанок видимість на дорогах буде не більше одного-двох кілометрів.

Рятувальники оголосили перший, жовтий рівень небезпеки. Це означає, що погода потенційно небезпечна для здоров'я людини.

Зазначимо, що з п'ятниці погода в Одеській області почне налагоджуватися.

Вдень буде переважно без опадів, сонячно. На вихідні почнеться потепління.

Нагадаємо, що синоптики озвучили дату похолодання На Одещині