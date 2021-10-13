У середу, 13 жовтня, Одеса опиниться в епіцентрі циклону Крістіан, очікується затяжний дощ, штормовий вітер і похолодання.
Про непогожу погоду жителів попередили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, пише Politeka.net.
Так, у місті сьогодні цілий день стоятиме похмура погода. Вночі сильний дощ, вдень помірний. Вітер північний, 9-14 метрів в секунду. Температура вранці складе + 8...+ 10 градусів, вдень повітря буде не вище +12.
В Одеській області також буде хмарно і дощитиме. Місцями дощ значно посилиться. Вітер північний, 9-14 метрів в секунду. Температура вранці складе + 5...+ 10 градусів, вдень підніметься до +9...+14 °С.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
"Червону зону" карантину вводять в Україні з 15 жовтня: де і які заборони діятимуть
Військову техніку терміново стягують в центр Києва: фото з місця і деталі того, що відбувається
Олег Винник похвалився кадрами зі своєю "таємною дружиною" в шкіряному міні: "Чарівні!"
Обірвалося життя зірки "Службового роману", деталі трагедії: "Раптово відчула себе погано"
Через дощ і серпанок видимість на дорогах буде не більше одного-двох кілометрів.
Рятувальники оголосили перший, жовтий рівень небезпеки. Це означає, що погода потенційно небезпечна для здоров'я людини.
Зазначимо, що з п'ятниці погода в Одеській області почне налагоджуватися.
Вдень буде переважно без опадів, сонячно. На вихідні почнеться потепління.
Нагадаємо, що синоптики озвучили дату похолодання На Одещині
Також Politeka повідомляла, антициклон з Арктики накриє Одесу: названа дата, коли тепло остаточно покине Регіон