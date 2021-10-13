В среду, 13 октября, Одесса окажется в эпицентре циклона Кристиан, ожидается затяжной дождь, штормовой ветер и похолодание.
О ненастной погоде жителей предупредили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net.
Так, в городе сегодня целый день будет стоять пасмурная погода. Ночью сильный дождь, днем умеренный. Ветер северный, 9-14 метров в секунду. Температура утром составит +8…+10 градусов, днем воздух будет не выше +12.
В Одесской области также будет облачно и дождливо. Местами дождь значительно усилится. Ветер северный, 9-14 метров в секунду. Температура утром составит +5…+10 градусов, днем поднимется до +9…+14 °С.
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Из-за дождя и дымки видимость на дорогах будет не больше одного-двух километров.
Спасатели объявили первый, желтый уровень опасности. Это означает, что погода потенциально опасна для здоровья человека.
Отметим, что с пятницы погода в Одесской области начнет налаживаться.
Днем будет преимущественно без осадков, солнечно. На выходные начнется потепление.
Напомним, что синоптики озвучили дату похолодания на Одесчине
Также Politeka сообщала, антициклон из Арктики накроет Одессу: названа дата, когда тепло окончательно покинет регион