Незважаючи на сплеск захворюваності багато одеських чиновників не поспішають робити собі щеплення від коронавірусу.
Про складну ситуацію заявила віце-мер Світлана Бедрега, зазначивши, що тільки половина співробітників органів місцевого самоврядування Одеси пройшли вакцинацію проти Covid-19, пишуть
«Приморська адміністрація істотно поліпшила свої показники, а Малиновська чомусь, навпаки, погіршила. У ряді комунальних підприємств також складна ситуація", - заявила вона.
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"Зможете і самі вакцинуватися, і родичів, це дозволяється. Всі запитують про місця в інфекційній лікарні, але вона не гумова", - зазначила Світлана Бедрега.
При цьому рівень вакцинації органів місцевого самоврядування-всього 56%.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області вчителі відмовляються робити щеплення від коронавірусу, через це дуже багато дітей змушені здобувати освіту дистанційно.
На сьогоднішній день віддалено навчаються 122 школи в регіоні.
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