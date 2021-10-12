Несмотря на всплеск заболеваемости многие одесские чиновники не спешат делать себе прививки от коронавируса.

О сложной ситуации заявила вице-мэр Светлана Бедрега, отметив, что только половина сотрудников органов местного самоуправления Одессы прошли вакцинацию против Covid-19, пишут СМИ .

«Приморская администрация существенно улучшила свои показатели, а Малиновская почему-то, наоборот, ухудшила. В ряде коммунальных предприятий также сложная ситуация», - заявила она.

Чиновница порекомендовала тем, кто не хочет тратить время на выходных, вызывать мобильную бригады в будние дни,

«Сможете и сами вакцинироваться, и родственников, это разрешается. Все спрашивают про места в инфекционной больнице, но она не резиновая», — отметила Светлана Бедрега.

При этом уровень вакцинации органов местного самоуправления — всего 56%.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области учителя отказываются делать прививки от коронавируса, из-за этого очень много детей вынуждены получать образование дистанционно.

На сегодняшний день удаленно учатся 122 школы в регионе.

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