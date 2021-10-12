Що з ним?

На одеські пляжі викинула величезна кількість бурих водоростей, а також медуз.

Гнітючу картину показали на відео місцеві жителі, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, досколльте сторінку до кінця)

Так, 12 жовтня море на пляжі «Отрада» забилося бурими водоростями упереміш з нафтопродуктами. Крім того, відчувається жахливий запах на узбережжі.

До того ж, крім водоростей, в морі багато іншого сміття, наприклад пакетів.

На кадрах видно, що стан морської води залишає бажати кращого.

Раніше ми писали, на Одесу і область обрушиться сильна злива, яка зіпсує погоду на два дні, оголошено штормове попередження.

Сильні опади очікуються 12 -13 жовтня.

Це пов'язано з приходом циклону Крістіан. Незначний дощ розпочнеться ввечері 12 жовтня. Наступного дня прогнозують вже безперервні зливи.

Рятувальники оголосили перший, жовтий рівень небезпеки. Це означає, що погода потенційно небезпечна для здоров'я людини.

Нагадавши, "зелений борщ" замість моря і нестерпний сморід: сумне відео з одеського пляжу