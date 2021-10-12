На одеські пляжі викинула величезна кількість бурих водоростей, а також медуз.
Гнітючу картину показали на відео місцеві жителі, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, досколльте сторінку до кінця)
Так, 12 жовтня море на пляжі «Отрада» забилося бурими водоростями упереміш з нафтопродуктами. Крім того, відчувається жахливий запах на узбережжі.
До того ж, крім водоростей, в морі багато іншого сміття, наприклад пакетів.
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На кадрах видно, що стан морської води залишає бажати кращого.
Раніше ми писали, на Одесу і область обрушиться сильна злива, яка зіпсує погоду на два дні, оголошено штормове попередження.
Сильні опади очікуються 12 -13 жовтня.
Це пов'язано з приходом циклону Крістіан. Незначний дощ розпочнеться ввечері 12 жовтня. Наступного дня прогнозують вже безперервні зливи.
Рятувальники оголосили перший, жовтий рівень небезпеки. Це означає, що погода потенційно небезпечна для здоров'я людини.
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