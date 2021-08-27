После ливня море превратилось в грязную жижу, от которой исходит невыносимая вонь
Свежее видео сделано в пятницу 27 августа на пляже «Чайка» в районе 10-й станции Большого Фонтана и обнародовано в Твиттере, передает Politeka.net,
Отдыхающие пожаловались на грязное Черное море. Туристов отпугивает не только болотный цвет воды, но и ужасный запах на побережье.
Состояние морской воды им напомнило «зеленый борщ».
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На кадрах видно, что водорослей катастрофически много. Прибрежная зона превратилась в гнилую кашу, где стоит невыносимая вонь.
К тому же, кроме водорослей, в море много другого мусора.
26 августа после обеда краткосрочный, но залповый ливень обрушился на город Одессу. Дождевой водой затопило ряд улиц в районе Таирова и Большого Фонтана, а также промрынок “7 километра”.
Воды было так много, что в некоторых местах, глохли автомобили. А перейти улицу можно было по пояс в воде.
Пострадала от ливня и знаменитая Аркадия.
Сотрудники пляжного клуба рассказали, что грязевые фонтаны забили из-под земли и сносили шезлонги, перевернули кровати и бунгало.
Напомним, что ливень принес неприятности Одессе, видео: море покрылось зловонной пеной и не только
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