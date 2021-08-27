В воде много водорослей и мусора

После ливня море превратилось в грязную жижу, от которой исходит невыносимая вонь

Свежее видео сделано в пятницу 27 августа на пляже «Чайка» в районе 10-й станции Большого Фонтана и обнародовано в Твиттере, передает Politeka.net,

Отдыхающие пожаловались на грязное Черное море. Туристов отпугивает не только болотный цвет воды, но и ужасный запах на побережье.

Состояние морской воды им напомнило «зеленый борщ».

На кадрах видно, что водорослей катастрофически много. Прибрежная зона превратилась в гнилую кашу, где стоит невыносимая вонь.

К тому же, кроме водорослей, в море много другого мусора.

Одеса, пляж "Чайка" (10-а станція Великого Фонтану) pic.twitter.com/LWPJulIN6T — Katya Dutik (@katalinalestrey) August 27, 2021

Одеса, пляж "Чайка" (10-а станція Великого Фонтану) pic.twitter.com/6bSGZa9cKL — Katya Dutik (@katalinalestrey) August 27, 2021

26 августа после обеда краткосрочный, но залповый ливень обрушился на город Одессу. Дождевой водой затопило ряд улиц в районе Таирова и Большого Фонтана, а также промрынок “7 километра”.

Воды было так много, что в некоторых местах, глохли автомобили. А перейти улицу можно было по пояс в воде.

Пострадала от ливня и знаменитая Аркадия.

Сотрудники пляжного клуба рассказали, что грязевые фонтаны забили из-под земли и сносили шезлонги, перевернули кровати и бунгало.

Напомним, что ливень принес неприятности Одессе, видео: море покрылось зловонной пеной и не только

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