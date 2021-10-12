Что с ним?

На одесские пляжи выбросило огромное количество бурых водорослей, а также медуз.

Удручающую картину показали на видео местные жители, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, досколльте страницу до конца)

Так, 12 октября море на пляже «Отрада» забилось бурыми водорослями вперемешку с нефтепродуктами. Кроме того, ощущается ужасный запах на побережье.

К тому же, кроме водорослей, в море много другого мусора, к примеру пакетов.

На кадрах видно, что состояние морской воды оставляет желать лучшего.

Ранее мы писали, на Одессу и область обрушится сильный ливень, который испортит погоду на два дня, объявлено штормовое предупреждение.

Сильные осадки ожидаются 12 –13 октября.

Это связано с приходом циклона Кристиан. Незначительный дождь начнется вечером 12 октября. На следующий день прогнозируют уже непрекращающиеся ливни.

Спасатели объявили первый, желтый уровень опасности. Это означает, что погода потенциально опасна для здоровья человека.

Напомним, "зеленый борщ" вместо моря и невыносимая вонь: печальное видео с одесского пляжа