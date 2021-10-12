Найближчим часом Одеська область ризикує потрапити в» червону зону " адаптивного карантину, після чого настане тотальний локдаун.

Про це під час брифінгу 12 жовтня повідомила голова регіонального департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва, пишуть місцеві ЗМІ.

Чиновниця заявила, що завантаженість ліжкового фонду в лікарнях досягла 72 %.

У ковидних відділеннях в основному перебувають люди похилого віку з важкою формою захворювання.

"Ще день-два, і ми перейдемо в червону зону. Тоді буде повний локдаун", - повідомила вона.

Станом на вівторок, 12 жовтня, в регіоні лабораторно підтвердили 816 нових випадків зараження.

Зате вперше за довгий час ніхто не помер від наслідків ковіда в Одеській області.

Потрібно сказати, що за останні 24 години найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровані в Харківській (1502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816) областях.

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