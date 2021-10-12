В ближайшее время Одесская область рискует попасть в «красную зону» адаптивного карантина, после чего наступит тотальный локдаун.
Об этом во время брифинг а 12 октября сообщила глава регионального департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева, пишут местные
Чиновница заявила, что загруженность коечного фонда в больницах достигла 72 %.
В ковидных отделениях в основном пребывают люди пожилого возраста с тяжелой формой заболевания.
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"Еще день-два, и мы перейдем в красную зону. Тогда будет полный локдаун", — сообщила она.
По состоянию на вторник, 12 октября, в регионе лабораторно подтвердили 816 новых случаев заражения.
Зато впервые за долгое время никто не умер от последствий ковида в Одесской области.
Нужно сказать, что за последние 24 часа самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (1502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816) областях.
Напомним, что одесситов не выпустят из региона, установлены жесткие ограничения: "Это вынужденный шаг"
Как сообщала Politeka, одесситов припугнули "красной зоной", сделано срочное заявление о новых правилах: что закроют
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