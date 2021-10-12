В Одесі палахкотів житловий одноповерховий будинок, на момент НП господаря не було вдома
Подія трапилася пізно ввечері 11 жовтня в 1-му Хімічному провулку. Кадри пожежі вдалося зняти очевидцям,
Рятувальники прибули на виклик, коли більша частина будинку була у вогні.
Полум'я довгий час не вдавалося ліквідувати.
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За попередньою інформацією, пожежа сталася через коротке замикання електропроводки. На місці події працювали слідчі оперативного відділу поліції, аварійна служба "Одесагаз", а також бригада швидкої допомоги.
Про постраждалих немає ніякої інформації. Єдине, що відомо, в момент пожежі господаря не було вдома.
Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області під час страшної пожежі в приватному будинку загинула жінка. Примітно, що загоряння ніхто не гасив, вогонь самоліквідувався.
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