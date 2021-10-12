Наступного місяця в Одесі знову збільшиться проїзд у громадському транспорті.

Цього разу подорожчання торкнеться трамваїв і тролейбусів. Ціни квитка зросте з п'яти гривень до восьми. Це відбудеться 1 листопада, повідомляє прес-служба міськради.

Пасажирів попередили, що в разі готівкового розрахунку проїзд обійдеться у вісім гривень, а в разі безготівкового – сім гривень.

Також піднялася вартість проїзду в фунікулері - тепер одна поїздка обійдеться 10 гривень.

Крім того, зросте вартість проїзних квитків.

"Підвищення тарифів обумовлено підвищенням тарифних ставок, цін на запчастини, основні та допоміжні матеріали, збільшенням витрат на оплату праці, тарифів на електричну енергію та комунальні послуги», - пояснили в мерії.

Звернемо увагу, що останній раз ціну на проїзд у міському електротранспорті піднімали у 2018 році.

Раніше ми писали, з 15 вересня проїзд у маршрутних автобусах, які курсують містом, подорожчав до 10, а в деяких і до 11 гривень.

Подорожчання проїзду спостерігається і в інших містах України.

Нагадаємо, що в маршрутках Одещини різко накрутили ціни: до 80 гривень за поїздку

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