За добу в Одеській області додалося ще вісім сотень заражених на COVID-19, але ніхто не помер від наслідків.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я України, пише Politeka.net.

Станом на вівторок, 12 жовтня, в регіоні лабораторно підтвердили 816 нових випадків зараження.

Зате вперше за довгий час ніхто не помер від наслідків ковіда в Одеській області.

Потрібно сказати, що за останні 24 години найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровані в Харківській (1502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816) областях.

Раніше ми повідомляли, що в третю хвилю, яка накрила Одеський регіон стали масово хворіти вагітні жінки.

"Під час 3-ї хвилі ковід веде по-іншому. В першу чергу у нас хворіють вагітні. Вони у важкому стані. Ну ви уявіть, 8-й місяць і 75% ураженість легенів, — собщіла глава облздраву Наталія Одарій-Захар'єва.

Також ми писали, що стрімке зростання захворюваності коронавірусом призвело до того, що тепер виїхати з Одеської області зможуть тільки вакциновані або ті, хто зробив ПЛР-тест.

Нові обмеження почнуть діяти з 21 жовтня на час дії карантину.

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