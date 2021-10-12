За добу в Одеській області додалося ще вісім сотень заражених на COVID-19, але ніхто не помер від наслідків.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я України, пише Politeka.net.
Станом на вівторок, 12 жовтня, в регіоні лабораторно підтвердили 816 нових випадків зараження.
Зате вперше за довгий час ніхто не помер від наслідків ковіда в Одеській області.
Софія Ротару в повітряній сукні "нареченої" вразила гарною фігурою: "Мадонна!"
Mercedes зім'яло від удару в мікроавтобус, все закінчилося сумно: кадри потрійного ДТП під Одесою
Фіналіст "Холостячки" Тригубенко більше не знайомиться з дівчатами, з'ясувалася причина: "Сорі, але..."
Автобус розбився на українській трасі, перші кадри: пасажирів забирають з місця ДТП
Юна фаворитка Олега Винника підкорила появою на відомому шоу: «Мурашки по шкірі»
Потрібно сказати, що за останні 24 години найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровані в Харківській (1502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816) областях.
Раніше ми повідомляли, що в третю хвилю, яка накрила Одеський регіон стали масово хворіти вагітні жінки.
"Під час 3-ї хвилі ковід веде по-іншому. В першу чергу у нас хворіють вагітні. Вони у важкому стані. Ну ви уявіть, 8-й місяць і 75% ураженість легенів, — собщіла глава облздраву Наталія Одарій-Захар'єва.
Також ми писали, що стрімке зростання захворюваності коронавірусом призвело до того, що тепер виїхати з Одеської області зможуть тільки вакциновані або ті, хто зробив ПЛР-тест.
Нові обмеження почнуть діяти з 21 жовтня на час дії карантину.
Нагадаємо, що одеситів не випустять з регіону, встановлені жорсткі обмеження: "це вимушений крок"
Як повідомляла Politeka, одеситів налякали "червоною зоною", зроблено термінову заяву про нові правила: що закриють
Також Politeka писала, що вірус забирає життя одеситів одного за іншим: тривожне зведення по регіону