За сутки в Одесской области добавилось еще восемь сотен зараженных на COVID-19, но никто не умер от последствий.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, пишет Politeka.net.
По состоянию на вторник, 12 октября, в регионе лабораторно подтвердили 816 новых случаев заражения.
Зато впервые за долгое время никто не умер от последствий ковида в Одесской области.
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Нужно сказать, что за последние 24 часа самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (1502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816) областях.
Ранее мы сообщали, что в третью волну, которая накрыла Одесский регион стали массово болеть беременные женщины.
«Во время 3-й волны ковид ведет по-другому. В первую очередь у нас болеют беременные. Они в тяжелом состоянии. Ну вы представьте, 8-й месяц и 75% пораженность легких, — собщила глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева.
Также мы писали, что стремительный рост заболеваемости коронавирусом привел к тому, что теперь выехать из Одесской области смогут только вакцинированные или те, кто сделал ПЦР-тест.
Новые ограничения начнут действовать с 21 октября на время действия карантина.
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