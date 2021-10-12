В Одесі комунальники продовжують боротьбу з вуличною торгівлею, проте поки безуспішно.
Слідом за демонтажем стихійного ринку на Черемушках біля будинку Меблів, місцеві торговці перебралися на Академіка Корольова, однак і там співробітники комунальних служб вирішили знести намети.
За допомогою спецтехніки ліквідували самовільно встановлені торгові об'єкти і провели бесіду з підприємцями. Про це повідомляє телеграм-канал ЖКГ Одеса, де показали кадри "зачистки".
Софія Ротару в повітряній сукні "нареченої" вразила гарною фігурою: "Мадонна!"
Вибух прогримів у житловому будинку, терміново з'їхалися всі служби: відомо про постраждалих
Зірку "Євробачення" солістку Go_А Катю Павленко покусали в Італії: "Ви його бачите?"
52-річна Лопес в маленькому топіку позбавила дару мови на червоній доріжці: "А можна мені такий прес?"
Раптово обірвалося життя відомого українця, подробиці трагедії: "Просто не віриться"
Це вже не перший випадок "зачистки" стихійних ринків Одесі. Тільки за останній тиждень комунальникам довелося тричі проводити подібні роботи. Остання з таких відбулася 9 жовтня на вулиці Іцхака Рабіна.
Зазначимо, що реалізація продукції на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах і в інших невстановлених місцях незаконна і карається штрафом.
Товари, які продаються на стихійних ринках, не проходять ніяку лабораторну перевірку. Також з їх продажу не сплачуються податки.
Нагадаємо, що в Одесі знесли стихійний ринок, без конфліктів не обійшлося: кадри того, що відбувається
Також ми писали, що в Одесі біля Привозу зносять МАФи, пригнали будівельну техніку: кадри того, що відбувається
Ще politeka повідомляла, після заворушень в Одесі затримано десятки людей, серед них Підлітки: що їм загрожує