Продавці кочують з місця на місце

В Одесі комунальники продовжують боротьбу з вуличною торгівлею, проте поки безуспішно.

Слідом за демонтажем стихійного ринку на Черемушках біля будинку Меблів, місцеві торговці перебралися на Академіка Корольова, однак і там співробітники комунальних служб вирішили знести намети.

За допомогою спецтехніки ліквідували самовільно встановлені торгові об'єкти і провели бесіду з підприємцями. Про це повідомляє телеграм-канал ЖКГ Одеса, де показали кадри "зачистки".

Це вже не перший випадок "зачистки" стихійних ринків Одесі. Тільки за останній тиждень комунальникам довелося тричі проводити подібні роботи. Остання з таких відбулася 9 жовтня на вулиці Іцхака Рабіна.

Зазначимо, що реалізація продукції на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах і в інших невстановлених місцях незаконна і карається штрафом.

Товари, які продаються на стихійних ринках, не проходять ніяку лабораторну перевірку. Також з їх продажу не сплачуються податки.

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