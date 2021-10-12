В Одессе коммунальщики продолжают борьбу с уличной торговлей, однако пока безуспешно.
Вслед за демонтажем стихийного рынка на Черемушках возле Дома Мебели, местные торговцы перебрались на Академика Королева, однако и там сотрудники коммунальных служб решили снести палатки.
При помощи спецтехники ликвидировали самовольно установленные торговые объекты и провели беседу с предпринимателями. Об этом сообщает телеграм-канал ЖКХ Одесса, где показали кадры "зачистки".
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Это уже не первый случай "зачистки" стихийных рынков Одессе. Только за последнюю неделю коммунальщикам пришлось трижды проводить подобные работы. Последняя из таких состоялась 9 октября на улице Ицхака Рабина.
Отметим, что реализация продукции на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и в других неустановленных местах незаконна и карается штрафом.
Товары, которые продаются на стихийных рынках, не проходят никакую лабораторную проверку. Также с их продажи не платятся налоги.
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